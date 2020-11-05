Beyaz Saray'ın önüne çekilen kamyon sosyal medya gündemine bomba gibi düştü: Melania gitmeye hazır

ABD’deki Başkanlık seçimleri sırasında oy sayımı tüm hızıyla devame ederken Beyaz Saray önünden yapılan canlı yayını paylaşan bir kullanıcı, binanın önüne yanaşan bir kamyona dikkat çekti. Trump çiftinin sonuçları gördükten sonra harekete geçtiğini öne süren sosyal medya kullanıcıları, ” Melania Trump, Beyaz Saray’dan taşınma hazırlıklarına başladı” yorumunda bulundu.

"MELANİA KESİN BIDAN'A OY VERDİ"

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoyla ilgili, “Melania kesin Biden’a oy verdi. 4 yıl daha buna tahammül etmek istemedi. Çantaları topladı ve gitmeye hazır” şeklindeki espriler de binlerce kez etkileşim aldı.Beyaz Saray’dan ise kamyonun orada bulunma amacına ilişkin bir açıklama yapılmadı.