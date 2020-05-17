Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Ay sonu 100 bin ölümü göreceğiz

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü lideri Robert Redfield, hala günlük binin üzerinde ölüm yaşanan ABD için korkutucu bir öngörüde bulundu. Redfield, CDC’nin ülkedeki Kovid-19 salgınının takibi ve gidişatı konusunda 12 ayrı modeli takip ettiğini ve sonuç olarak ay sonuna kadar ölü sayısının 100 bini geçeceğinden emin olduklarını belirtti.

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Redfield, “11 Mayıs itibarıyla tüm modellere göre, gelecek haftalarda ölümlerin artacağı ve toplam ölü sayısının 1 Haziran’a kadar çok fazla yükseleceği görülüyor” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’ın da kaynak edindiği “HealthData” isimli sitenin projeksiyonlarına göre ise ülkede 4 Ağustos’a kadar 150 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesi bekleniyor. Kovid-19 salgınının “merkez üssü” ABD’de şimdiye kadar 1 milyon 459 binden fazla kişi virüse yakalandı, 87 bin kişi konoravirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TRUMP DSÖ’YE AMBARGODAN VAZGEÇTİ



ABD Başkanı Donald Trump’ın, askıya aldığı fonların bir kısmını, koronavirüs salgınında Çin odaklı hareket etmek ve başarısızlıkla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yeniden sağlayacağı öne sürüldü. Fox News’in ele geçirdiği 5 sayfalık mektupta Trump’ın, “Başarısızlıklarına rağmen DSÖ’nün hala büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de ortaklığı ve iş birliğini sürdürme kararı verdim” ifadelerini kullandığı belirtildi.



DEV UÇAK GEMİSİNDE İKİNCİ DALGA



Tedavi olup ABD’nin “USS Theodore Roosevelt” uçak gemisine dönen 5 askerin yeniden koronavirüs pozitif çıkmasının ardından gemide ikinci dalga korkusu başladı. Donanma, yakın temastaki kişilerin tespit edildiğini açıkladı.