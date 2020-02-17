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  3. Beyaz Saray'dan flaş açıklama! 'Trump, Erdoğan'a teşekkür etti'

Beyaz Saray'dan flaş açıklama! 'Trump, Erdoğan'a teşekkür etti'

Beyaz Saray'dan flaş açıklama! 'Trump, Erdoğan'a teşekkür etti'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişeli olduğu belirtildi. Trump'ın, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ettiği ifade edildi.

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı. (AA)


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