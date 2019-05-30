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30 Mayıs 2019 Perşembe 20:45 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:45

Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe veren kişi öldü

Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe veren kişi öldü

ABD'de, dün Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, dün Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta kendini ateşe veren Arnav Gupta'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 
 
Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.
 

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