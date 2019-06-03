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  • Son dakika... Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett istifa ediyor
03 Haziran 2019 Pazartesi 07:14 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 07:14

Son dakika... Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett istifa ediyor

Son dakika... Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett istifa ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett'in yakında görevinden ayrılacağını duyurdu.

Çok sayıda kabine üyesi ve üst düzey yöneticinin görevden ayrılma süreçlerini Twitter hesabından duyuran Trump, bu sefer de Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanının görevden ayrılacağını açıkladı.

Trump, Twitter paylaşımında, "Benim ve yönetim için büyük iş çıkaran Kevin Hassett, yakın zamanda görevinden ayrılıyor. ABD'ye döner dönmez yerine atanacak yetenekli ismi açıklayacağım. Kevin'e tüm yaptıkları için teşekkür ederim. O gerçek bir dost." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Çin ve Meksika ile giriştiği ticaret savaşının tam da ortasında bu istifanın gelmesi dikkat çekti ancak Amerikan medyasına konuşan Hassett, istifa planını Trump'a çok önceden ilettiğini ve son zamanlardaki herhangi bir durumla ilişkili olmadığını iddia etti.

Eylül 2017'de Ekonomi Danışmanları Konseyinin başına getirilen Hassett, Trump yönetimin yeni vergi yasasını hazırlayan kilit isim olarak biliniyor.

(AA)

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