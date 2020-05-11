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  3. Beyaz Saray ekibinden 2 isim daha karantinada

Beyaz Saray ekibinden 2 isim daha karantinada

Beyaz Saray ekibinden 2 isim daha karantinada

Beyaz Saray ekibinden 2 isim daha karantinada

Beyaz Saray’da virüs vakası çıkmasının ardından, bu kişilerle temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri de karantina kararı aldı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Stephen Hahn’ın ardından, Dr. Robert Redfield ve Anthony Fauci, iki haftalık karantinaya girdi. Başkan Trump’ın yaverinde, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Sözcüsü Katie Miller’da, Ivanka Trump’ın asistanı ve 11 gizli servis elemanında da virüs çıkmıştı.


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