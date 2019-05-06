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Benin'de kaybolan turist rehberi ölü bulundu

Benin'de kaybolan turist rehberi ölü bulundu

Benin'in kuzeyinde, geçen hafta çarşamba gününden bu yana kayıp olan turist rehberinin cesedinin, Pendjari Ulusal Parkı'nda bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 2 Fransız turist ve rehberi, geçen hafta çarşamba günü gittikleri safari turundan geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, rehberin cesedinin Pendjari Ulusal Parkı'nda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransız turistleri arama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, turistlerin Benin'de tatil yapan 2 öğretmen olduğunu açıklamıştı.

Benin'in kuzeyindeki park, teröristlerin faaliyet gösterdiği Burkina Faso'nun doğusuyla sınır komşusu olduğu için tehlikeli bir bölge olarak biliniyor.

(AA)

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