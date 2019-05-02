Ben Stiller: 'Suriyeli çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz'

ABD'li ünlü aktör Ben Stiller, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, "Yüzümüzü başka yöne çevirerek, Suriyeli ailelerin daha fazla yoksulluğa saplanmalarına ve çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan aktör Stiller, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen Suriye konulu oturuma katıldı.

"Hepsi, gerçek hikayeleri olan gerçek insanlar olmasına rağmen ne yazık ki dünyanın birçok yerinde mülteciler siyasileştiriliyor." diyen Stiller, mültecilerin yaşadığı zorlukları Kongre üyeleri ile paylaştı. Stiller, mültecilerin büyük çoğunluğunun ailelerini geçindirmek için çalışma yolları aradığına işaret ederek, "İnsani sorunların gerçeği şu; insanlar hayatlarını bir adım ileriye taşımak için bir şans bulana kadar hayatta kalma mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ ÇOCUKLARIN KAYIP NESİLLER HALİNE GELMELERİNE İZİN VEREMEYİZ"

Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri, uzun vadeli altyapılar konusunda desteklemenin bu ülkelere gelecekteki mülteci krizlerini daha iyi ele almaları konusunda yardımcı olacağını vurgulayan Stiller, "Ev sahibi ülkeleri, mültecilere sağlanan sağlık, eğitim hizmetleri ve iş olanakları konusunda desteklemeliyiz." çağrısında bulundu. Stiller, Lübnan ve Ürdün'deki mülteci kamplarına son dönemde yaptığı ziyarete ilişkin anılarını da paylaşarak özellikle çocukların bu durumdan mağdur olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD'nin bugüne kadar Suriyeli mültecilere verilen mali kaynaklar bakımından en cömert ülkelerden biri olduğunu ve bu cömertliği devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan, Stiller, "Yüzümüzü başka yöne çevirerek, Suriyeli ailelerin daha fazla yoksulluğa saplanmalarına ve çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz." uyarısında bulundu.

"SON 24 SAATTE SURİYE VE RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI FELAKETE YOL AÇTI"

Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband ise Suriye'de son 36 saatte 3 bin 500 kişinin yerinden edildiğini ve bugün birçok hava saldırısının yapıldığını belirtti. Miliband, "Son 24 saatte Suriye'nin (Esed rejimi) ve Rusya'nın hava saldırıları, Suriye'de felakete yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)