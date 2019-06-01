Belediye çalışanı katliam yaptı

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı. Polis Şefi James Cervera, yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Carvera, saldırganın polisle uzun süreli bir çatışma sonucu ölü ele geçirildiğini belirtti. Virginia Beach Valisi Bobby Dyer, “Bu olay, Virginia Beach tarihinde en kahredici gündür” dedi. 40 yaşındaki saldırgan DeWayne Craddock'un 15 yıldır belediyede mühendis olarak çalıştığı açıklandı. Polis şefi James Cervera, “Pek çok boş şarjörün yanı sıra bir de 45 kalibrelik tabanca bulduk. Şüphelinin artırılmış şarjörleri tekrar tekrar tabancasına takarak, binadaki ve polis memurları ve kurbanlara ateş etti” dedi.

TERÖR BAĞLANTISI YOK

Saldırgan Craddock’un son haftalarda birden fazla ateşli silah satın aldığı bildirildi. Saldırganın terör bağlantısının olmadığı belirtiliyor.

ÖNÜNE GELENE ATEŞ ETTİ

Uzun yıllardır belediyede kamu görevinde bulunan DeWayne Craddock için bir görgü tanığı, “Binaya girdiğinde hemen hemen tüm mağdurlara ayrım gözetmeden ateş açmaya başladı” dedi.