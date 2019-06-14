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  3. Belçika'da yargıtay 2 firmanın Suudi Arabistan'a silah ihracatı lisansını iptal etti

Belçika'da yargıtay 2 firmanın Suudi Arabistan'a silah ihracatı lisansını iptal etti

Belçika'da yargıtay 2 firmanın Suudi Arabistan'a silah ihracatı lisansını iptal etti

Belçika Danıştayı, ülkenin Valon Bölgesi merkezli FN Herstal ve CMI firmalarının Suudi Arabistan'a silah satış lisansını iptal etti.

Belçika Danıştayı, ülkenin Valon Bölgesi merkezli FN Herstal ve CMI firmalarının Suudi Arabistan'a silah satış lisansının iptaline karar verdi. Belçika medyasına göre, Danıştayın bu kararına gerekçe olarak, Valon Bölgesi'nin "silah ihracat, ithalat ve transferinin denetlenmesi kriterlerini özenle yerine getirmemesi" ve "Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri" gösterildi. Söz konusu karar, sadece Valonya merkezli FN Herstal ve CMI savunma sanayi şirketlerini kapsıyor.

Belçika'da bazı sivil toplum kuruluşları ve basın organlarınca yapılan araştırma, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği silah ve askeri mühimmatları Yemen'deki savaşta kullandığını ortaya koymuştu. Suudi Arabistan'a yoğun şekilde silah ihracatı yapan Belçika'nın Valonya bölgesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan ile yeni anlaşma olmayacağını duyurmuştu ancak Belçika medyası Valonya'dan Suudi Arabistan'a bu yıl 3 kez askeri teçhizat satışı yapıldığını yazmıştı.

(AA)

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