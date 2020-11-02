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  • Belçika'da mağazalar kepenk indirdi: 1 Aralık'a kadar kapalı olacak
02 Kasım 2020 Pazartesi 14:52 | Son Güncelleme:

Belçika'da mağazalar kepenk indirdi: 1 Aralık'a kadar kapalı olacak

Belçika'da mağazalar kepenk indirdi: 1 Aralık'a kadar kapalı olacak
AA

Avrupa'da hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Belçika hükümeti, vakaların azaltılması için mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verdi.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Belçika'da yeni tedbirler getirildi. Vakaların azaltılması için ülkede mağazalar 1 Aralık'a kadar kapalı olacak.

AA'da yer alan habere göre, Belçika'da vakaların azaltılması için bugünden itibaren ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verildi.

İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak.

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