Belçika'da mağazalar kepenk indirdi: 1 Aralık'a kadar kapalı olacak

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Belçika'da yeni tedbirler getirildi. Vakaların azaltılması için ülkede mağazalar 1 Aralık'a kadar kapalı olacak.

AA'da yer alan habere göre, Belçika'da vakaların azaltılması için bugünden itibaren ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verildi.

İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak.