Belçika'da 550 asker haziran ayına kadar sokakta

Belçika İçişleri Bakanı Pieter De Crem ve Savunma Bakanı Didier Reynders tarafından 550 askerin 3 Haziran’a kadar sokaklarda konuşlandırılması önerisi kabul edildi. Belçika Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu aldığı karar çerçevesinde haziran ayı başına kadar 550 askerin sokaklarda konuşlandırılmasına onay verdi. Federal polisi güçlendirmek için "Vigilant Guardian operasyonunun" bir parçası olan askerler sokakta görev yapacak. Diğer yandan Brüksel halkı sokaktaki asker sayısında azalma kaydedilmesini istiyor.



TEHDİT SEVİYESİ 2’YE DÜŞTÜ

Hükümete göre, tehdit analizi koordinasyon organı bu hafta başlarında yeni bir analiz gerçekleştirerek tehdit seviyesinin 4’ten 2’ye düştüğünü belirtti. Vigilant Guardian operasyonu 2015'in başından beri devam ediyor. 22 Mart 2016'da Zaventem Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonuna yapılan saldırıların ardından, sokakta en fazla bin 600 asker konuşlandırılmıştı. Brüksel’de bir metro istasyonu ve havalimanına 22 Mart 2016’da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, saldırıların ardından güvenlik amacıyla sokaklarda asker konuşlandırılmıştı.

İHA