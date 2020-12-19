Belçika da Karabağ'da provokasyona girişti

Belçika Temsilciler Meclisi, Dağlık Karabağ’da kırsal arazilerde saklanarak saldırılar düzenleyen Ermeni askerlerle son günlerce yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan’ı kınayan bir karar tasarısını kabul etti. Meclis, Türkiye’ye de, “bölgede istikrarı bozucu askeri müdahalelerine son vermesi” çağrısında bulundu.

GERÇEĞİ GECİKTİRİR

Belçika Federal Meclisi’ndeki tüm siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı karar tasarısında, “Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda oynadığı olumsuz role” vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu kararın “ne tarihi ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını” söyledi. Aksoy, yaptığı açıklamada, Belçika Meclisi’ni tek yönlü Ermeni söylemlerine alet olmakla suçlayarak, şunları kaydetti: “Söz konusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, barış çabalarına da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan’ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir.”