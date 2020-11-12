Batı basını bir konuda birleşti! 'Batı oyun dışı yeni güç Türkiye'

İngiliz basınında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin haberlerde, Dağlık Karabağ savaşının asıl kazananın Türkiye olduğu ve Ankara’nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği, Batı’nın ise köşeye itildiği değerlendirmesi yapıldı. Telegraph gazetesinde Ermenistan’ın “aşağılayıcı” barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı belirtilirken Azerbaycan’ın 1994’ten beri çok az başarı kazandığı, Türkiye’nin gelişmiş savaş araçlarıyla devreye girmesiyle ‘büyük fark oluştuğu’, Rusya’nın bile bölgede istikrarı sağlamak için Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Times gazetesinin baş köşe yazısında ise “Sonuç, bölge siyasetinde belirleyici rolü oynama niyetinin sinyalini veren Türkiye’nin Azerbaycan lehine kuvvetli müdahalesinin ardından kaçınılmazdı. Türkiye’nin gelecek yıllarda bölgedeki belirleyici rolünü sabit hale geldi” denildi.

RUSYA’YI DA CAYDIRDI



Başka bir yazıda ise “Giderek kendine daha fazla güvenen bir Türkiye’nin varlığı Rusya’yı da caydırdı” ifadesi kullanıldı. Guardian gazetesinde de “Son anlaşma hem Moskova hem de Ankara’yı Güney Kafkasya’da otoriteyi belirleyen ülkeler olarak güçlendirdi. Türkiye denklemin önemli bir parçası ve Minsk Grubu artık yok” şeklinde bir analize yer verildi. Fransız L’Opinion gazetesi ise “Ermenistan’a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa” için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya’dan sonra başka bir başarısızlık olduğunu yazdı. “Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı.” ifadesine yer veren gazete Rus askeri teçhizatının etkisinin Türk teknoloji karşısında sınırlı kaldığını da belirtti.

BLOOMBERG’DEN ÇARPICI ANALİZ: ERDOĞAN’IN STRATEJİK ZAFERİ



ABD’li Bloomberg, barış anlaşmasında Türkiye’nin rolünü vurgulayan bir makale yayınladı. Türkiye’nin bundan sonra bölgede önemli bir güç olduğu vurgulanan makalede, “Bu anlaşma Erdoğan için stratejik bir zafer. Anlaşma, ABD ve Fransa’yı etkili bir şekilde devre dışı bırakarak Putin ve Erdoğan’ın, görüşmelere hakim olmalarını sağlıyor” denildi.

‘TÜRK SİHA’LARI SİHİRLİ MERMİ’



Azerbaycan’ın zaferinin en önemli etkenlerinden olan Türk SİHA’ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. Forbes, Türk SİHA’larından “sihirli mermi” diye bahsetti. David Hambling’in yazdığı makalede Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında farklı insansız hava araçları kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA’ları olduğu vurgulandı. Bayraktar TB-2’lerden de övgüyle bahsedildi.

