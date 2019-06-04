Basra Körfezi'nde yeni ABD tahriki

Tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, ‘hava saldırısı simülasyonu’ icra etti.Ortadoğu’ya gönderilen gruba bir Patriot füze bataryasının ve USS Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı duyuruldu.