  • $5,8347
  • 6,5652
  • 248.418
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00

Basra Körfezi'nde yeni ABD tahriki

Basra Körfezi'nde yeni ABD tahriki

ABD’nin mayısın başlarında İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Ortadoğu’ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ve nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, ‘hava saldırısı simülasyonlu’ tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, ‘hava saldırısı simülasyonu’ icra etti.Ortadoğu’ya gönderilen gruba bir Patriot füze bataryasının ve USS Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

<p>Ramazan´da edinilen dinlenmiş ve sağlıklı vücudu bayram sofralarında sekteye uğratmayın. Tüm öğün

Bayram Sofralarında Hangi Besinler Olmalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2019 Bayram namazı saatleri

Bayram mesaisinde feci ölüm!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.