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  3. Başkent Doha'daki hava tatbikatına Türkiye de katılıyor

Başkent Doha'daki hava tatbikatına Türkiye de katılıyor

Başkent Doha'daki hava tatbikatına Türkiye de katılıyor

Katar'da, Türk Hava Kuvvetlerinin de katıldığı "Şahin 21" hava tatbikatı düzenleniyor.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Hava Kuvvetlerinin, başkent Doha'da düzenlediği tatbikata, Türk Hava Kuvvetlerinin yanı sıra ABD kuvvetleri, Katar İçişleri Bakanlığı, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri ve ortak özel kuvvetlerden de birlikler katılıyor.

Haberde, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'in, dün tatbikatın yapıldığı bölgeyi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.

Ülkede, 23 Nisan'da başlayan tatbikatın 30 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Katar'da, son iki yılda Türkiye ve ABD'nin de katıldığı pek çok askeri tatbikat düzenlendi.

(AA)

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