Başkan Trump lehine konuşan tek kişi yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumlarda önceki gün Ulusal Güvenlik Konseyi’nin en üst düzey Ukrayna uzmanı Alexander Vindman, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yardımcılarından Jennifer Williams, Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Tim Morrison ifade verdi. Vindman, 25 Temmuz’da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında geçen konuşmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek konuyla ilgili olarak üstlerini hemen haberdar ettiğini söyledi. Volker ise ABD’nin Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland’ın Ukraynalı yetkililerle yaptığı toplantıda askeri yardımın Ukrayna’nın yapacağı soruşturma duyurusuna bağlı olduğu bilgisini verdiğine inandığını söyledi. Williams da, “Bu görüşme, iç siyaset malzemesi yapıldı” dedi.

DOĞRUDAN YÖNLENDİRDİ

Dün ise Trump’ın Ukrayna ile resmi kanallar dışında ilişki kurmakla görevlendirdiği Sondland, Trump’ın doğrudan yönlendirmesiyle Zelenskiy’nin yardımcısına Biden’ın oğluna soruşturma açılması için baskı yaptığını, karşılığında askeri yardımların verilebileceğini ilettiğini açıkladı. Sondland, bu teklifi yapanın Trump’ın avukatı Rudy Giuliani olduğunu belirtti.