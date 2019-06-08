Başkan Erdoğan: Türk soydaşlarımızın haklarını yedirtmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Camiden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin petrol için Doğu Akdeniz’de bazı Amerikan şirketleriyle anlaştığı söyleniyor. Türkiye’nin tutumu nedir bu konuda?” sorusu üzerine, şu anda münhasır ekonomik bölgelerde özellikle Kuzey Kıbrıslıların, Türk soydaşların haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını vurguladı. Bunun için de şu anda yeni alınan sondaj gemileri ve arama noktasındaki gemilerin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

YENİ GEMİLER İNTİKAL ETTİ

“Onları korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili firkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs’ın nasıl hakları varsa, aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın, hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Onun için diplomatik ilişkilerimiz var. Diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loblar var. Çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz.”

İstanbulu seçmenleri sandıkta görmek istiyoruz

Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarıyla ilgili programının nasıl olacağına yönelik soru üzerine, bu kampanya süreci içinde de organizasyon heyetinin kendilerine yüklediği bazı görevlerin olduğunu ve onları yerine getireceklerini söyledi: “Bütün parti teşkilatımızın şu anda yapmakta olduğu çalışmalar var. İnanıyorum ki özelikle İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız İstanbul dışındaki, diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içinde ve şu an o illerdeler. İnanıyorum ki İstanbul’da, sandıklarda seçmenimiz ful olarak görevini yerine getirecektir. Biz de bunları İstanbul içindeki hemşerilerimizi de teşvik edeceğiz.” İstanbul’da sandığa gitmeyen seçmenlerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Onu minimize etmek, hatta onu inşallah sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli” dedi.

Af için çalışılıyor

Erdoğan, yeni af yasasına ilişkin soruya, “Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" karşılığını verdi.

Ustalara vefa

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun 32. vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “İki kıymetli ismi saygı ve rahmetle yad ediyorum.”