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  3. Başkan Erdoğan Çin'in başkenti Pekin'de

Başkan Erdoğan Çin'in başkenti Pekin'de

Başkan Erdoğan Çin'in başkenti Pekin'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Çin'in başkenti Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

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