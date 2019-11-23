Başına 4 milyon TL ödül

OrtaDoğu’nun karanlıklar prensi ve pek çok kirli olayın başındaki isim olarak anılan Filistinli Muhammed Dahlan, başına 4 milyon lira para ödülü konularak İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesinin” Kırmızı Kategorisi’ne konulacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dahlan ile ilgili bir çalışma yapıyoruz, kırmızı listeye giriyor” dedi. Dahlan’ın Filistin lideri Arafat’ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor.

KAŞIKÇI CİNAYETİ BAĞLANTISI

Mısır’daki darbe, Katar’a uygulanan abluka ve Yemen’deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. Aynı zamanda suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de adı geçen Dahlan’ın, cinayette Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı temize çıkarma planı için kullanılmayı kabul etmeyince saldırıya uğradığına dair geçen aralık ayında bir iddia ortaya atılmıştı.

FİLİSTİN’DE İKİLİ OYNAYIP ABD VE İSRAİL’E HİZMET ETTİ

Dahlan, Fetih Hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı.1993’teki Oslo Anlaşması’nın ardından Gazze’de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü’nün başına geçerek CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Yaser Arafat’la rekabet etmeye başladı. İsrail’in 2005’te Gazze’den çekilmesi ve 2006’daki seçimlerin Hamas’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih saflarında Hamas’a karşı kampanya” başlattı. ABD merkezli “Vanity Fair” dergisi, Dahlan’ın Washington yönetiminin Hamas’ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde olduğunu ifade etti. Dahlan’a çeşitli suçlamalar yönelten Batı Şeria’daki Fetih içinde yer alan isimler de Dahlan’ın Gazze’deki ezeli rakibi Hamas lideri İsmail Heniyye gibi suikast girişimine maruz kaldı. Fetih yetkilileri, “ABD’deki George Bush yönetimi ve AB’nin Dahlan’ı başkan yardımcılığına getirmesi için Abbas’a baskı yaptığını” dile getirdi.

BAE’NİN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK MAŞASI

Muhammed Dahlan, 2011’de hakkındaki soruşturmalar sonucunda Batı Şeria’dan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşti. Abu Dabi’de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın danışmanlığı görevine getirilen Dahlan’ın BAE’nin Arap dünyasının kirli adamlarıyla ilişkilerinde ve Filistin politikası konusunda aktif bir şekilde görev aldığı ifade ediliyor. Karadağ ve Sırbistan ile Abu Dabi yönetimi arasında da aracılık yapan Dahlan’ın Balkan ülkelerine milyonlarca dolarlık yatırım aktarılmasında rol oynadığı belirtildi.

FETO’YA PARA YARDIMLARI

Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, 29 Temmuz 2016’da Dahlan’ın darbe öncesi terörist F. Gülen’e para yardımı yaptığını yazdı. Gülen’le röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak gündeme gelen Dahlan’ın yeri bilinmiyor.