Barzani'den 'sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgeler ve petrol gibi sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, Erbil'deki IKBY ve Irak Ekonomi Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, merkezi hükümet ve IKBY'nin üst düzey heyetlerinin ilk defa Erbil'de bir araya geldiğini belirterek, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların anayasa ve diyalogla çözümüne inandıklarını söyledi.

Barzani, "Petrol, tartışmalı bölgeler ve ülkenin federal sistemini düzenleyen bazı yasalardaki sorunları anayasa çerçevesinde çözmek için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Her iki taraf arasındaki çifte gümrükleme sisteminin kaldırılmasını hatırlatan Barzani, "Ortak gümrük tarifesi için yapılan anlaşma (Bağdat ile) ortak siyaset için önemli bir adımdır. Bunun uygulamasında bazı sorunlar olabilir ancak iş birliği içinde bu engelleri aşarak çözüm bulunması bizim görevimizdir." dedi.

Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, sorunların çözülmesi hususunda önemli rol oynadığını kaydetti.

Irak'ta 2005 yılında düzenlenen anayasanın 140. maddesine göre, başta Kerkük vilayeti olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bir bölümü, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölgeler kabul ediliyor.

Söz konusu madde, bölgelerin hangi tarafa ilhak edileceğinin belirlenmesi için referanduma gidilmesini öngörüyor ancak referandum şu anda kadar Irak'ın içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle gerçekleşemedi.

(AA)