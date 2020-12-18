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18 Aralık 2020 Cuma 02:50 | Son Güncelleme:

Barzani'den ABD'ye: PKK/YPG'yi durdurun

Barzani'den ABD'ye: PKK/YPG'yi durdurun

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü YPG/PKK'nın Peşmerge'ye düzenlediği saldırıyı kınadı ve destekçisi ABD'yi örgütü durdurması için uyardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 14 Aralık gecesi Suriye’den gelerek Sincar’a geçmek isteyen ‘bir grup PKK mensubunun’ sızma girişiminde bulunduğunu, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle geri çekildiklerini; ancak daha sonra kalabalık bir YPG gücünün ağır silahlarla Peşmerge noktasına saldırı düzenlediğini hatırlatarak, ‘saldırıyı şiddetle kınadığını’ söyledi. Bunun Irak Kürdistan Bölgesi’ne karşı açık bir sınır ve egemenlik ihlali olduğunu belirten Barzani, Suriye’de örgüte destek veren ABD’ye çağrıda bulunarak, YPG’nin saldırılarının tekrarlanmayacağı noktasında güvence verilmesini istedi. Başbakan, yabancı ülkelerin verdiği askeri desteğin, Kürdistan Bölgesi topraklarına karşı kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

SDG UYARISI YAPMIŞTI

Barzani, aynı gün kendisini arayan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn’le görüşmesinde de, ABD’nin silahlandırdığı SDG’ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK/YPG’nin faydalanmaması ve SDG’nin örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söylemişti. 

MÜSLÜMANLAR İÇİN HASSASİYET UYARISI

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, geniş kullanıcılara ulaşmadan önce Müslüman karşıtı içeriklerin yasaklanması için Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’e bir mektup gönderdi. Demokrat 30 vekilin imzasını taşıyan mektupta, “Facebook, duyarlılığını Müslümanlar için de göstersin” denildi.

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