Barış elçisine savaşa destek suçlaması

Hindistan ordusuna ait jetlerin, Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlemesinin ardından bir tweet atan Chopra, ‘Jain Hind #HindistanSilahlıKuvvetleri’ ifadelerini kullanıyordu. Suçlamaya yanıt veren Chopra ise "Ben bir vatanseverim, savaş çığırtkanı değilim" diyerek kendini savundu.