Barış elçisine savaşa destek suçlaması
Hindistanlı oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra'yı katıldığı etkinlikte Pakistanlı bir seyirci, ‘nükleer savaşa destek vermekle ve ikiyüzlü davranmakla’ suçladı.
Hindistan ordusuna ait jetlerin, Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlemesinin ardından bir tweet atan Chopra, ‘Jain Hind #HindistanSilahlıKuvvetleri’ ifadelerini kullanıyordu. Suçlamaya yanıt veren Chopra ise "Ben bir vatanseverim, savaş çığırtkanı değilim" diyerek kendini savundu.