Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumla Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasının ardından Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) arasında "Bangsamoro Geçiş Hükümetine Önerilen Geçiş Planı" anlaşması imzalandı.

Özerk yönetimin resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre, BARMM'ye bağlı Cotabato şehrinde düzenlenen ve Filipinler Hükümeti Uygulama Heyetinden Gloria Jumamil-Mercado ile MİKC Uygulama Heyetinden Mohagher İkbal'in yönettiği toplantıda, Geçiş için Koordinasyon Grubunun hazırladığı geçiş planı taslağı taraflara sunuldu.

MİKC Uygulama Heyeti temsilcisi İkbal, önerilen geçiş planının BARMM için çok önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirterek, söz konusu planın, bölgede kurulan geçiş hükümetinin idari altyapısının oluşturulmasına hizmet edeceğini açıkladı.

Önerilen geçiş planını resmi olarak kabul eden BARMM Geçici Başbakanı Hacı Murat İbrahim, geçen ay kurulan Teknik Çalışma Grubunun özerk yönetim kabinesiyle söz konusu plan üzerinde çalışarak planın en iyi şekilde fiiliyata geçmesini sağlayacağını belirtti.

Hacı Murat, planın taslağını hazırlayan koordinasyon grubuna ve teknik destekte bulunan Japon Uluslararası İşbirliği Ajansına (JICA) teşekkürlerini sundu.

BANGSAMORO GEÇİŞ HÜKÜMETİNE ÖNERİLEN GEÇİŞ PLANI

Filipinler hükümeti ve BARMM arasında imzalanan "Bangsamoro Geçiş Hükümetine Önerilen Geçiş Planı", özerk bölge yönetiminin devlet idaresi, yerel idare, gelir idaresi ve kamu hizmeti gibi ana unsurlarının yasallaşması ve işler hale gelmesini sağlayacak.

Plana göre BARMM idaresinin gelecek yıl için bütçe harcamaları da belirlenecek.

Devlet idaresinin yanı sıra geçiş planında eğitim, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği, çevreyi koruma ve diğer ana unsurların fiiliyata geçmesi de yer alacak.

BANGSAMORO GEÇİŞ HÜKÜMETİ BÖLGEYİ 3 YIL YÖNETECEK

Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı olan Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı. 80 üyesi bulunan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden, 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

(AA)