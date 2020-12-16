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16 Aralık 2020 Çarşamba 03:42 | Son Güncelleme:

Bakımevine Kovid cinayeti suçlaması

Bakımevine Kovid cinayeti suçlaması

İspanya'da bir bakımevine Kovid-19'a yakalanan bir kadını hastaneye yatırmayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

İspanya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybeden yaşlı bir kadınla bağlantılı olarak kaldığı bakımevinin müdürü hakkında “cinayet” suçlamasıyla dava açıldı. Bu, ülkede koronavirüs salgınında ilk defa görülen bir durum. Madrid’de Kovid-19’dan ölen yaşlı bir kadının ailesi, hastaneye başvurmadığı ve ihmali olduğu gerekçesiyle bakımevinin müdürünü cinayetle suçladı. İddianameyi kabul eden Madrid Mahkemesi, söz konusu müdürü sanık olarak 26 Şubat’ta ifade vermeye çağırdı. Leganes kentinde de bir bakımevinde kalan yaşlılardan 9’unun Kovid-19’dan hayatını kaybetmesi üzerine Madrid İl Mahkemesi soruşturma emri çıkardı. 

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