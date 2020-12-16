Bakımevine Kovid cinayeti suçlaması

İspanya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybeden yaşlı bir kadınla bağlantılı olarak kaldığı bakımevinin müdürü hakkında “cinayet” suçlamasıyla dava açıldı. Bu, ülkede koronavirüs salgınında ilk defa görülen bir durum. Madrid’de Kovid-19’dan ölen yaşlı bir kadının ailesi, hastaneye başvurmadığı ve ihmali olduğu gerekçesiyle bakımevinin müdürünü cinayetle suçladı. İddianameyi kabul eden Madrid Mahkemesi, söz konusu müdürü sanık olarak 26 Şubat’ta ifade vermeye çağırdı. Leganes kentinde de bir bakımevinde kalan yaşlılardan 9’unun Kovid-19’dan hayatını kaybetmesi üzerine Madrid İl Mahkemesi soruşturma emri çıkardı.