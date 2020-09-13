Bahreyn'de halk ayaklandı: Yöneticiler bizi temsil etmiyor!

Arap ülkesi olan Bahreyn’de halk İsrail ile yapılan anlaşmalara tepki gösterdi. Yüzlerce gösterici Bahreyn sokaklarına çıkarak, Filistin'e destek verirken, Bahreyn yöneticilerinin kendilerini temsil etmediğini belirterek, İsrail'in işgalci bir ülke olduğunu söylediler.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'nın haberine göre, Bahreyn'in kararı sonrası bir açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararını kınayarak Bahreyn yönetimini tehdit etti. Devrim muhafızları, ABD'nin güdümündeki Bahreyn'in aptalca bir karar aldığını ve Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme sürecine dahil edildiğini; Bahreyn'in en uygun karşılığı alacağı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları, daha da ileri giderek Bahreyn'in Kudüs Muhafızlarının intikamını beklemesini söyledi.