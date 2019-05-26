Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, ABD'li komutan ile Körfez'deki gelişmeleri görüştü

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'la bir araya geldi.

ABD'nin Manama Büyükelçisinin de katıldığı görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Malloy'un, iki ülke arasında askeri ve savunma alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi çabalarından memnuniyet duyduğunu aktaran Al Halife, "ABD yönetiminin, müttefik ve dost ülkelerle iş birliği içerisinde bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığına işaret etti.

ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'un da Körfez bölgesindeki mevcut durumla ilgili sunum yaptığı belirtildi.

- "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıklamıştı.

Hamas, Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuş, Filistin İslami Cihad Hareketi de çalıştayı, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirmişti.

(AA)