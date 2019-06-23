Bağış: AB, uzlaşmaz Rum'u ödüllendiriyor

Türkiye’nin son dönemde Brüksel’de orantısız eleştirilere maruz kaldığını belirten Bağış yazısında Türkiye’nin karmaşık bir coğrafyada tüm bölgesel çekişmelere rağmen kurucusu M. K. Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine sadık kalarak AB ülkelerinin de istikrarını sağladığını vurguladı. Bağış, Annan ve CransMontana süreçlerinde Türkiye ve KKTC’nin çözümden yana tutumuna rağmen Rum kesiminin uzlaşmamak için ortaya koyduğu tavırları hatırlatarak Rum yönetimini ödüllendirip tam üye yapan AB’yi eleştirdi. Makale, kapak manşeti olarak yayınlanarak AB’nin tüm kurumlarına dağıtıldı.