Bağdat'ta, Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere müdahale: 3 ölü, 60 yaralı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bağdat'ın merkezinde hükümeti protesto eden göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 60 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Ölü ve yaralılar, göstericiler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Irak güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek izin vermemişti.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sabah benzer protestolar düzenlenmişti. Petrol zengini Basra'da düzenlenen gösterilerde 12 kişi gözaltına alınmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİLER

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

AA