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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtilen açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

(AA)


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