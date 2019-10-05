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Bağdat'ta sular durulmuyor: 53 ölü

Bağdat'ta sular durulmuyor: 53 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde, “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle 1 Ekim’de başlayan gösteriler her geçen gün büyüyor.

Irak’taki hükümet karşıtı gösterilerde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 53’e yükseldi. Olaylarda, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı. Başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim’den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor. Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. 

HAŞDİ ŞABİ ÖRGÜTÜ HEDEFTE 

Protestolar özellikle son günlerde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı güney kentlerine hızla yayılmıştı. Irak’ta Şii paramiliter güç olarak kurulan ve daha sonra Savunma Bakanlığı çatısı altına alınarak resmi güvenlik birimi haline getirilen Haşdi Şabi örgütü de göstericilerin hedefinde. Haşdi Şabi’nin Necef ve Amara kentlerindeki ofisleri göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

‘HÜKÜMETİN SİHİRLİ DEĞNEĞİ YOK

Başbakan Adil Abdülmehdi, açıklamada göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesini istemekte haklı olduğunu belirtti. Ancak hükümetin görevlerini yerine getirebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Hükümetin elinde “sihirli bir formül” bulunmadığını söyleyen Abdulmehdi, Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde “işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu”nu protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.

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