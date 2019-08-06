Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5305
  • 6,1953
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı.

Irak polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Bağdat’ın güneyindeki Rıdvaniye bölgesinde Irak ordusunun devriyesini hedef alan patlamada bir subay yaşamını yitirirken 4 asker de yaralandı. Patlama sonrası olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Irak’ta 2003’ten bu yana özelikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu iddia ediyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü ilk kez paylaştı! İşte Zeynep bebek...
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!

Kafe Sahibi Müşteriye Baltayla Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye Sarayı'na ışık tutacak

Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar