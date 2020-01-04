Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi.

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Bu arada olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna

Bağdat'ta sabaha karşı bir konvoya düzenlenen son hava saldırısının Haşdi Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Irak Haber Ajansı'nın (İNA) verdiği haberde, Haşdi Şabi Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.

"Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

İNA, Irak televizyonu, Reuters haber ajansı ve çok sayıda medya kuruluşu askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu arada, dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

AA