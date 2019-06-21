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  3. Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bağdat'ın doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.

AA

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