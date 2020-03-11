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  3. Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi

Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi

Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA'nın aktardığı haberde, Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti. 

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