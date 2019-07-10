Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Bağdat'la ikinci sınır kapısı için anlayış birliği oluştu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak ve Türkiye arasındaki ikinci sınır kapısının (Ovaköy) açılması konusunda Bağdat yönetimiyle önemli ölçüde anlayış birliği oluştuğunu söyledi. Büyükelçi Yıldız, Irak ve Türkiye arasında açılması için çalışmaların sürdüğü ikinci sınır kapısı konusundaki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Bağdat ile bu konudaki temas ve çalışmaların devam ettiğini ve bunun iyi aşamada olduğunu dile getiren Yıldız, "Bağdat'la ikinci sınır kapısı konusunda önemli ölçüde anlayış birliği oluştu." değerlendirmesinde bulundu. Yıldız, diğer konularda olduğu gibi Bağdat ve Erbil'i ilgilendiren bu konuda da ortak vizyonun ortaya konulması için iki taraf arasındaki temas ve görüşmelerin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Şu aşamada ihtiyaç duyduğumuz nokta Bağdat'ın Erbil ile ciddi ciddi konuyu konuşması ve ortak vizyonu ortaya koyması. Onu bekliyoruz. Geçtiğimiz yılın son baharında teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerde Bağdat'ın iradesi ve görüşü de ortaya konmuştu. Bağdat'ta gözlemlediğimiz o iradenin ülkenin geneline bir şekilde yayılabilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BAĞDAT VE ERBİL İLE DÖNÜŞÜM SÜRECİ VAR"

"Hem Bağdat ile olan diyaloğumuzda hem de son aylarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan ilişkilerimizde yeni bir dönüşüm süreci var." ifadelerini kullanan Yıldız, "Bağdat ve Erbil arasındaki görüşme trafiğine ikinci sınır kapısının da eklenmesi lazım. IKBY ile de konuşacağız ve umarız ikinci sınır kapısı vizyonunu hayata geçirebileceğiz." dedi.

(AA)