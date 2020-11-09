BAE'de alkol ve evlilik dışı ilişki yasal oldu

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir reform paketini hayata geçiriyor. BAE yönetimi alkol kullanımına ve evlilik dışında kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceğini açıkladı.

TACİZİN ARDINDAN GELDİ



Alkol ve özellikle evlilik dışı ilişkilerle ilgili söz konusu yasal düzenleme 69 yaşındaki Şeyh Nahyan Mubarak Al Nahyan’ın Abu Dabi’deki Hay Edebiyat Festivali’nin organizatörü olan İngiliz Caitlin McNamara’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının hemen ardından gündeme geldi.