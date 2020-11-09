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09 Kasım 2020 Pazartesi 23:37 | Son Güncelleme:

BAE'de alkol ve evlilik dışı ilişki yasal oldu

BAE'de alkol ve evlilik dışı ilişki yasal oldu

Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir reform paketini hayata geçiriyor.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir reform paketini hayata geçiriyor. BAE yönetimi alkol kullanımına ve evlilik dışında kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceğini açıkladı.

TACİZİN ARDINDAN GELDİ

Alkol ve özellikle evlilik dışı ilişkilerle ilgili söz konusu yasal düzenleme 69 yaşındaki Şeyh Nahyan Mubarak Al Nahyan’ın Abu Dabi’deki Hay Edebiyat Festivali’nin organizatörü olan İngiliz Caitlin McNamara’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının hemen ardından gündeme geldi.

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