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BAE ve Suudi Arabistan borsaları saldırılardan etkilendi

BAE ve Suudi Arabistan borsaları saldırılardan etkilendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Suudi Arabistan petrol tankerlerine yönelik saldırılar yapılması iki ülkenin borsalarında düşüşe neden oldu.

BAE'nin, 4 sivil ticari kargo gemisinin ülkenin doğu sahilinde sabotaja uğradığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan'ın da 2 petrol tankerine aynı bölgede saldırı yapıldığını duyurması piyasaları etkiledi.

Açıklamaların ardından Suudi Arabistan endeksi (TASI) yaklaşık yüzde 1 düşüşle 8.591,60'ye gerilerken, borsada işlem gören 102 şirketin hisse değerleri de düştü.

BAE'de ise Dubai borsası yüzde 1,5 düşüşle 2.590,3 puana geriledi, borsadaki şirketlerin çoğunluğunda değer kaybı yaşandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel ve uluslararası boyutlarıyla araştırıldığı, sonuçların ilgili taraflarla paylaşılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında dün 2 petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de dün akşam aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti. Can kaybına yol açmayan sabotajların sorumluları hakkında bilgi verilmemişti.

İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

(AA)

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