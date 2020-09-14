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  • BAE ve Bahreyn ile normalleşme İsrail'e milyarları akıtacak
14 Eylül 2020 Pazartesi 12:34 | Son Güncelleme:

BAE ve Bahreyn ile normalleşme İsrail'e milyarları akıtacak

BAE ve Bahreyn ile normalleşme İsrail'e milyarları akıtacak
AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yapılan BAE ve Bahreyn ile normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail'e milyarların akacağını söyledi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın diplomatik barışla ekonomik barışı birleştireceği, yatırım, iş birliği ve ortak projelerle milyarların ülkeye pompalanacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail'e milyarların akacağını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv'den Washington'a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak." dedi.

Bir ay içinde iki barış anlaşmasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, bunun yeni çağ olduğunu belirterek, "Barış karşılığında barışı gerçekleştirmek için yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın diplomatik barışla ekonomik barışı birleştireceği, yatırım, iş birliği ve ortak projelerle milyarların ülkeye pompalanacağı belirtildi.

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