BAE: İran'la yapılacak bir anlaşmada bölge ülkeleri de taraf olmalı

Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret eden Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gelecekte İran'la imzalanması muhtemel herhangi bir anlaşmada bölge ülkeleri de taraf olmalıdır." dedi.

Maas ise ülkesinin bölgede gerilimin tırmanmasını istemediğini ve bu amaçla bütün taraflarla iletişim içinde olduğunu belirtti. Maas, tırmanan gerginliği düşürmek için Körfez'in doğusundakilerle (İran) bugün görüşeceğini kaydetti.

- ABD-İRAN GERİLİMİ

Trump yönetimi, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl mayısta tek taraflı çekilmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, mayıs başında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücünü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına, "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti. İddia, Trump tarafından yalanlanmış ancak Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

(AA)