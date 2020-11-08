Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından başkent Bakü'de kutlamalar yapılıyor

Azerbaycan Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini 28 yıl sonra işgalci Ermenistan'dan devraldı. Bu önemli zaferin üzerine başkent Bakü'de halk sokaklara döküldü, kutlamalar yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in; Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması, cephe hattında da sevinçle karşılandı.

ALKIŞLARLA KUTLANDI

Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı. Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı. Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü. Şuşa'nın işgalden kurtarılması, şehirde zaman zaman havaya ateş açarak da kutlandı.