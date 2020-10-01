01 Ekim 2020 Perşembe 09:39 | Son Güncelleme:
Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırı gece boyu sürdü
AA
Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyunca sürdürdü.
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü.
AA'da yer alan haberde gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.