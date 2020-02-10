Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre Aliyev'in partisi lider

Azerbaycan'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçimi, yerel saat ile dün akşam 19.00'da tamamlandı. 125 koltuk için 1314 aday yarışın seçimde, seçmenler 5 bin 573 seçim sandığında oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; YAP 65, bağımsız adaylar 43, diğer partiler ise 10 milletvekili çıkarabildi. 7 mıntıkada ise kazanan hala belirlenmedi. Oy verme bölgelerinden 4 tanesin tamamen Ermenistan işgali altında 3 bölgenin de kısmen işgal altında olduğu toplamda 7 bölge yer aldı. İşgal altındaki 7 bölge için de seçim noktaları kuruldu. Ancak bu seçim noktaları işgal bölgeleri dışında 4 oy sandığı şeklinde bulunduruldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçimde farklı meslek gruplarından içerisinden adaylar parlamentoda yer almak için mücadele etmek için başvurdu. Önceki seçimlere göre, genç aday sayısı daha çok oldu. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı. 9 Şubat 2020 Azerbaycan erken parlamento seçiminde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 314 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girdi. Öte yandan seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izledi. Türkiye'nin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip etti.

(DHA)