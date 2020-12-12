12 Aralık 2020 Cumartesi 19:49 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgalci Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.