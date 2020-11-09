Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Rusya Savunma Bakanlığından, bugün yerel saatle 18.30'da Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğunu öğrendiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, helikopterin Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken sınıra yakın bölgede, günün karanlık vaktinde, alçak irtifada ve hava savunma sisteminin radar gözleminin dışında uçtuğu vurgulandı.

Daha önce o bölgede Rus helikopterlerinin uçuşlarının gözlemlenmediği belirtilen açıklamada, dikkat çekilen faktörleri ve Ermenistan'ın olası provokasyonlarını göz önünde bulunduran görevdeki askeri birliğin ateş açma yönünde karar aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan, yanlışlıkla yapılan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan tarafı, hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine en derin taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Azerbaycan'ın tazminat ödemeye hazır olduğunu da duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'daki 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi askeri helikopterinin Yeraskh yerleşim birimi yakınında roketatar atışına maruz kaldığını duyurmuştu.