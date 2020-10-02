  • $7,7639
  • 9,1043
  • 476.802
  • 1142.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan Ordusu'ndan darbe üstüne darbe: İşgalci Ermeni güçleri imha edildi
02 Ekim 2020 Cuma 10:22 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Ordusu'ndan darbe üstüne darbe: İşgalci Ermeni güçleri imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda Dağlık Karabağ'a desteğe giden işgalci Ermeni güçlerini imha ettiklerini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sosyal medya twitter hesabından işgalci Ermeni güçlerinin hava saldırısıyla imha edilişini paylaştı.

İşgalci Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Dizi bitti, arkadaşl

Dizi bitti, arkadaşlık bitti! Ünlü sanatçı Işın Karaca görüntüsüyle şaşırttı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

Gülenay Kalkan ölüm yıl dönümünde Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı: Öyle tarifiz bir acı ki...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.