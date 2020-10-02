Azerbaycan Ordusu'ndan darbe üstüne darbe: İşgalci Ermeni güçleri imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda Dağlık Karabağ'a desteğe giden işgalci Ermeni güçlerini imha ettiklerini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sosyal medya twitter hesabından işgalci Ermeni güçlerinin hava saldırısıyla imha edilişini paylaştı.
İşgalci Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.
#Armenian #armed #forces reinforcement destroyed.#Azerbaijan #Army 's CLEAR operation continue successfully.#LongLiveAzerbaijan #LongLiveAzerbaijanArmy#KarabakhisAzerbaijan #StopArmenianOccupation— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 2, 2020
#StopArmenianAgression pic.twitter.com/elmhn5bL0y