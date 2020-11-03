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  • Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
03 Kasım 2020 Salı 12:30 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

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Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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