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05 Kasım 2020 Perşembe 10:46 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu cephedeki üstünlüğünü koruyor: İşgalci Ermenistan güçleri geri çekilmek zorunda kaldı

Azerbaycan ordusu cephedeki üstünlüğünü koruyor: İşgalci Ermenistan güçleri geri çekilmek zorunda kaldı
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephenin farklı bölümlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçlerinin, personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

İşgalci Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiğini, işgalci Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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