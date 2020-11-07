07 Kasım 2020 Cumartesi 11:49 | Son Güncelleme:
Azerbaycan ordusu 16 köyü işgalden kurtardı
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Kubatlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Fuzli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Kubatlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini Ermenistan işgalinden kurtardığını bildirdi.
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