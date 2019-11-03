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  3. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: Kongre'nin kararı intikam çabası

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: Kongre'nin kararı intikam çabası

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: Kongre'nin kararı intikam çabası

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Ermeni iddialarını içeren tasarı hakkında “Amerika Kongresi’nde alınan karar Türkiye’ye baskıydı, Türkiye’den intikam alma çabasıydı.” dedi.

Paşayeva, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduğunu belirterek, “Türkiye, ‘Siz ne yaparsanız yapın, biz sınır güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız’ şeklinde çok önemli bir duruş sergiledi. Türkiye zayıflarsa Türk dünyası zayıflar” dedi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı ikiyüzlü siyasetini açık açık söylediklerini ifade eden Paşayeva, “Terörle mücadele diyorsunuz ama bu konuda Türkiye’ye destek vermemeniz bir tarafa Türkiye aleyhine çalışan terör örgütlerine destek veriyorsunuz” dedi.

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